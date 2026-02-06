ترامب ينشر فيديو يُظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين

أ ف ب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، مقطع فيديو يُروج لنظرية مؤامرة انتخابية، يُصوّر الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، ما أثار استنكارا واسعا من شخصيات ديمقراطية.

ونشر المقطع، ومدته دقيقة، على منصة ترامب للتواصل الاجتماعي تروث سوشال. وفي ختامه، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على قردين لمدة ثانية تقريبا.

وكرر الفيديو مزاعم بأن شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" لفرز الأصوات ساعدت في تزوير نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن.

وندد به بشدة حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو مرشح ديمقراطي محتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028 وأحد أبرز منتقدي ترامب.

ونشر المكتب الإعلامي لنيوسوم على إكس "سلوك مُقزز من الرئيس. يتعين على كل جمهوري إدانة ذلك. الآن".

كما دان بن رودز، أحد كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، ما نشره ترامب. وكتب على إكس "ليؤرّق ترامب وأتباعه العنصريون، أن الأمريكيون في المستقبل سينظرون إلى عائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما ينظرون إليه كوصمة في تاريخنا".

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في مطلع العام 2025، كثّف ترامب استخدامه لمقاطع مفبركة وإن كانت تبدو قريبة من الواقع، على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدمها غالبا ليمجّد نفسه بينما يسخر من منتقديه.

ونشر ترامب في العام الماضي فيديو تمّ إعداده بتقنية الذكاء الاصطناعي، يبدو فيه باراك أوباما وهو يُعتقل في المكتب البيضوي، ويظهر خلف القضبان مرتديا زيا برتقاليا.