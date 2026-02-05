كتب-عبدالله محمود:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ستعقد غدًا الجمعة في العاصمة العمانية مسقط، ستركز على مضي الدبلوماسية قدما.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا وشدد على ضرورة عدم امتلاك النظام الإيراني قدرات نووية كاملة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران، قائلة: "نذكر النظام الإيراني بأن لدى ترمب خيارات عديدة إلى جانب الدبلوماسية".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، يتوجهان إلى مسقط غدا لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، طهران، متوجهًا إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي إيراني.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن عراقجي توجه إلى مسقط، من أجل إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة، صباح غدا الجمعة.