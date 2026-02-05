وكالات

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا، التي تستضيف الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المشتركة لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة، ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سبل دعم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي.