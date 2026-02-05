"تنمية البحيرات": إنتاج 32 طن أسماك من مزرعة برسيق بالبحيرة

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تنفيذ أعمال الحصاد بمزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار خطة الجهاز لتعظيم الاستفادة من المزارع السمكية التابعة له ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأسفرت أعمال الصيد الجارية، وفق بيان الخميس، عن إنتاج 32 طنًا من الأسماك المتنوعة، تم استخراجها من حوض سمكي تبلغ مساحته 7.5 أفدنة، وفق برامج تشغيل فنية مدروسة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، وتستهدف الحفاظ على جودة المنتج وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

وأكد اللواء الحسين فرحات، رئيس الجهاز، أن مزرعة برسيق تمثل أحد النماذج التطبيقية المهمة للاستزراع السمكي المنظم، لما تقوم به من دور محوري في نقل الخبرات الفنية وتطبيق النظم الحديثة للإنتاج، فضلًا عن إسهامها في إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم قطاع الثروة السمكية بمحافظة البحيرة.

وأشار إلى أن انتظام أعمال الصيد يعكس نجاح منظومة العمل داخل المزرعة، ويؤكد القدرة على تحقيق إنتاج مستقر من خلال تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في الاستزراع السمكي.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز، أن النتائج المتحققة تعكس كفاءة التشغيل والالتزام بالبرامج الفنية المعتمدة، مؤكدًا استمرار المتابعة الفنية للمزرعة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم الإنتاج وتحقيق أفضل مردود اقتصادي، مع الالتزام بمعايير الاستدامة.

كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد، مدير مزرعة برسيق السمكية، أن أعمال الصيد تتم وفق خطة تشغيل دقيقة تشمل المتابعة المستمرة للأحواض السمكية وتطبيق برامج التغذية والرعاية، ما أسهم في الوصول إلى إنتاج ذي جودة مرتفعة، إلى جانب استمرار الدور الإرشادي للمزرعة.

