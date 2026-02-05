وكالات

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالات مكثفة علي مدار اليومين الأخيرين مع كل من محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، بالإضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وتناولت الاتصالات الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة، وتطورات اللقاء المزمع عقده بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان الشقيقة.

وثمّن عبد العاطي التوافق المبدئي لعقد اللقاء، وهو التطور الذي طالما سعت مصر لتحقيقه وتهيئة الأجواء لعقد الاجتماع عبر تحركات دبلوماسية دؤوبة وسلسلة من الاتصالات المكثفة التي جرت على مدار الأسابيع الماضية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد عبد العاطي في هذا السياق على الأهمية القصوى لتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل كافة الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، بما يسهم في تجنيب المنطقة شبح الحرب، مؤكدا على أهمية تخطى أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة بما يضمن صون الأمن الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

وأعرب عبد العاطي، عن أمله في أن يسفر اللقاء عن خفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية، استنادا لرؤية رئيس الجمهورية القائمة على أنه لا توجد حلول عسكرية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وأن المخرج الوحيد لضمان أمن واستقرار الإقليم يكمن في المسارات السياسية والدبلوماسية، وتجنب الانزلاق نحو حالة من انعدام الأمن والاستقرار.

وأكد عبد العاطي أن مصر ستواصل اتصالاتها الدؤوبة وجهودها الصادقة مع الشركاء الإقليميين والجانبين الأمريكى والإيرانى للدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية.