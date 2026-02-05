إعلان

بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت".. الصين: لن نشارك في محادثات نزع السلاح النووي

كتب : محمود الطوخي

09:45 ص 05/02/2026

الترسانة النووية الصينية

عبّرت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، عن أسفها عدم التوصل لاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تجديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

ودعت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، محذّرة من أن انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو سيكون له تأثير سلبي على منظومة نزع السلاح النووي والاستقرار العالمي.

وأكدت الخارجية الصينية، على أن لا نية لدى بكين للدخول في سباق تسلح، موضحة أن القوة النووية الصينية ليست بنفس مستوى القوة النووية الروسية أو الأمريكية.

وشدد البيان، على أن بكين لن تكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة "نيو ستارت" في المرحلة الحالية.

كانت وزارة الخارجية الروسية قالت، مساء أمس الأربعاء، إن أطراف معاهدة "ستارت" الروسية الأمريكية بشأن خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لم تعد ملزمة بالتزامات الاتفاقية، مؤكدة تمتعها بـ"حرية مطلقة" في اختيار خطواتها اللاحقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تنطلق من فرضية أن أطراف المعاهدة الجديدة لم تعد ملزمة بأي إعلانات متماثلة أو أحكام أساسية في سياق الاتفاقية.

وأكدت روسيا، اعتزامها التصرف بـ"مسؤولية وحكمة"، وصياغة سياستها بشأن الأسلحة الاستراتيجية استنادا إلى تحليل دقيق للسياسة العسكرية الأمريكية والوضع الاستراتيجي العام.

وأشارت الإدارة الدبلوماسية الروسية إلى أنها لم تتلقَ بعد ردا رسميا من الولايات المتحدة على اقتراحها السابق بالالتزام بحدود المعاهدة، واصفة النهج الأمريكي تجاه مبادرتها بـ "الخاطئ والمؤسف".

وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو لا تزال مستعدة لاتخاذ "تدابير عسكرية تقنية حاسمة" للتخفيف من حدة أي تهديدات إضافية قد تمس الأمن القومي الروسي.

معاهدة نيو ستارت الصين روسيا الولايات المتحدة الأسلحة النووية

