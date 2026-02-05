إعلان

باكستان: قضينا على 216 إرهابيا مدعومين من الهند في بلوشستان

كتب : مصراوي

10:22 ص 05/02/2026

الجيش الباكستاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الخميس، أن القوات الأمنية اختتمت بنجاح عملية رد الفتنة 1، حيث قضت على 216 إرهابيا في عدة اشتباكات وعمليات تطهير.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الإدارة قالت في بيان: "تم تنفيذ عمليات منسقة وسريعة ومبنية على معلومات استخباراتية ضد عناصر إرهابية تقوم برعايتها الهند، تسعى لزعزعة السلام والتنمية من خلال استهداف المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال".

من ناحية أخرى، لقى 36 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 22 من أفراد قوات الأمن حتفهم في هذه العمليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان القضاء علي ارهابيين الجيش الباكستاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
زووم

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
من قلب القدس.. رسالة من نادي عدي الدباغ السابق بعد تألقه مع الزمالك
رياضة عربية وعالمية

من قلب القدس.. رسالة من نادي عدي الدباغ السابق بعد تألقه مع الزمالك
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تجدد القتال في غزة
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تجدد القتال في غزة
ما مدى أمان البنج الكلي للأطفال؟ وهل يسبب الوفاه؟
نصائح طبية

ما مدى أمان البنج الكلي للأطفال؟ وهل يسبب الوفاه؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس