باكستان: قضينا على 216 إرهابيا مدعومين من الهند في بلوشستان

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الخميس، أن القوات الأمنية اختتمت بنجاح عملية رد الفتنة 1، حيث قضت على 216 إرهابيا في عدة اشتباكات وعمليات تطهير.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الإدارة قالت في بيان: "تم تنفيذ عمليات منسقة وسريعة ومبنية على معلومات استخباراتية ضد عناصر إرهابية تقوم برعايتها الهند، تسعى لزعزعة السلام والتنمية من خلال استهداف المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال".

من ناحية أخرى، لقى 36 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 22 من أفراد قوات الأمن حتفهم في هذه العمليات.