عطل مفاجئ يوقف قطار "القاهرة–طنطا" ساعة كاملة بالمنوفية

توقف قطار رقم 535، صباح اليوم الخميس، على خط القاهرة–طنطا أثناء مروره بين محطتي تلا بمحافظة المنوفية وكفر الشيخ سليم بمحافظة الغربية، نتيجة عطل فني مفاجئ، قبل أن تنجح فرق الصيانة في إصلاحه واستئناف الرحلة دون وقوع إصابات بين الركاب.

وتسبب العطل في حالة من الترقب بين الركاب بعد توقف القطار قرابة ساعة على شريط السكة الحديد، بينما جرى إخطار الجهات المختصة بهيئة السكك الحديدية للتعامل الفوري مع الموقف.

ودفعت الهيئة بفرق الصيانة الفنية إلى موقع التوقف، حيث جرى فحص أحد المكونات الفنية التي تسببت في العطل، وإجراء الإصلاحات اللازمة في مكان القطار، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين حركة القطارات ومنع تأثر التشغيل.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العطل لم يسفر عن أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى إصلاحه في وقت قياسي واستئناف حركة القطار بشكل طبيعي، مع عودة الانتظام تدريجيًا على خط القاهرة–طنطا.

وأضاف المصدر أن الهيئة تواصل متابعة الحالة الفنية للجرارات والعربات ضمن خطة الصيانة الدورية، لضمان سلامة التشغيل وانتظام الرحلات، والحد من الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة السفر.