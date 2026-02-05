مسؤول أمريكي: اعتقال أليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا



وكالات

قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، إنه جرى اعتقال المسؤول الفنزويلي أليكس صعب في فنزويلا الأربعاء في إطار عملية مشتركة بين السلطات الأمريكية والفنزويلية.

وكان صعب، المولود في كولومبيا والحليف المقرب للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، قد اعتُقل في الرأس الأخضر في عام 2020 واحتجز في الولايات المتحدة لأكثر من 3 سنوات بتهمة الرشوة، قبل أن يحصل على عفو مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.

ونقلت صحيفة إل إسبكتادور الكولومبية في وقت لاحق، عن لويجي يوليانو محامي صعب نفيه القبض عليه ووصفه لهذه الأنباء بأنها كاذبة.

كما نفى صحفيون موالون للحكومة الفنزويلية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون قد تم إلقاء القبض على صعب.

ولم يرد يوليانو على الفور على رسائل بريد إلكتروني أُرسلت إلى العناوين المدرجة على موقع مكتب للمحاماة.

ورفض محام مثّل صعب في محكمة أمريكية في ديسمبر 2023 التعليق على الأمر.

وقال المسؤول الأمريكي، إنه من المتوقع أن يتم تسليم صعب، 54 عاما، إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وسيمثل هذا تطورا دراماتيكيا بعد شهر من إلقاء قوات أمريكية القبض على مادورو نفسه في كراكاس، إذ سيعني مستوى جديدا من التعاون بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والفنزويلية في ظل حكومة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز التي كانت نائبة مادورو، وفقا للغد.