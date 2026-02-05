إعلان

مسؤول أمريكي: اعتقال أليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا

كتب : مصراوي

08:12 ص 05/02/2026

اعتقال مادورو (1)_7

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، إنه جرى اعتقال المسؤول الفنزويلي أليكس صعب في فنزويلا الأربعاء في إطار عملية مشتركة بين السلطات الأمريكية والفنزويلية.

وكان صعب، المولود في كولومبيا والحليف المقرب للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، قد اعتُقل في الرأس الأخضر في عام 2020 واحتجز في الولايات المتحدة لأكثر من 3 سنوات بتهمة الرشوة، قبل أن يحصل على عفو مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.

ونقلت صحيفة إل إسبكتادور الكولومبية في وقت لاحق، عن لويجي يوليانو محامي صعب نفيه القبض عليه ووصفه لهذه الأنباء بأنها كاذبة.

كما نفى صحفيون موالون للحكومة الفنزويلية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون قد تم إلقاء القبض على صعب.

ولم يرد يوليانو على الفور على رسائل بريد إلكتروني أُرسلت إلى العناوين المدرجة على موقع مكتب للمحاماة.

ورفض محام مثّل صعب في محكمة أمريكية في ديسمبر 2023 التعليق على الأمر.

وقال المسؤول الأمريكي، إنه من المتوقع أن يتم تسليم صعب، 54 عاما، إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وسيمثل هذا تطورا دراماتيكيا بعد شهر من إلقاء قوات أمريكية القبض على مادورو نفسه في كراكاس، إذ سيعني مستوى جديدا من التعاون بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والفنزويلية في ظل حكومة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز التي كانت نائبة مادورو، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتقال أليكس صعب اعتقال أليكس صعب حليف مادورو مادورو فنزويلا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

هيفاء وهبي جريئة ودنيا سمير غانم بإطلالة غريبة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

هيفاء وهبي جريئة ودنيا سمير غانم بإطلالة غريبة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه
زووم

"لو المسلسل وقف عندي اتنين غيره".. منتج مسلسل "روح OFF" يرد على قرار إيقافه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان