

وكالات

وجهت السلطات الأسترالية اتهاما لشاب يبلغ من العمر 19 عاما من سيدني على خلفية مزاعم بتهديده بقتل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج قبل زيارته المقررة إلى البلاد الأسبوع المقبل.

قالت الشرطة، إن الشاب استخدم منصة للتواصل الاجتماعي لإطلاق تهديدات بالقتل، قبل أن تتم مداهمة منزله في غرب سيدني، حيث صادرت الشرطة هاتفا محمولا ومعدات يشتبه في أنها تستخدم لإنتاج أو استهلاك المخدرات.

ولم تذكر الشرطة اسم هرتصوج في بيانها، بل ذكرت رئيس دولة أجنبي وشخص محمي دوليا، لكن وسائل إعلام أسترالية أكدت أن التهديدات وجهت ضده بالتحديد، وسط حساسيات متزايدة في أستراليا بعد الهجوم الدموي في شاطئ بوندي خلال احتفالات عيد الحانوكا.

يشار إلى أن مسلحين اثنين، وهما أب وابنه ساجد ونويد أكرم، قتلا 15 شخصا وأصابا 42 آخرين، عندما أطلقا النار على المحتفلين بعيد حانوكا اليهودي على الشاطئ الأسترالي الشهير في 14 ديسمبر الفائت، في هجوم قالت السلطات إنه "مدفوع بأيديولوجية تنظيم "داعش"، وفقا لروسيا اليوم.