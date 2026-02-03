نفى اللواء 444 الليبي، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.

وأكد اللواء 444 في بيان عبر حشابه على "فيسبوك"، الثلاثاء، عدم وجود أي قوة عسكرية تتبعه أو انتشار ميداني لقواته داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي، مشددا على أنه "لم تصدر إلى اللواء أي تعليمات أو أوامر تتعلق بملاحقة سيف الإسلام القذافي، كما أن هذا الأمر ليس ضمن لائحة مهامنا العسكرية أو الأمنية".

وأوضح اللواء التقالي، أنه "غير معني بما جرى في الزنتان، ولا تربطه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاشتباكات التي تحدث هناك"، داعيا "وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى خلط الأوراق وإثارة البلبلة والتلفيق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عبد الله عثمان المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي، وفاة نجل الرئيس الليبي الراحل.

وكتب عثمان في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المجاهد سيف الإسلام القذافي في ذمة الله".

في الوقت نفسه، نقلت قناة "العربية/الحدث"، عن مصدر مقرّب من عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الثلاثاء، خبر مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف وصفت بالغامضة، جنوب مدينة الزنتان غربي البلاد.

في المقابل، نفى اللواء 444 أي علاقة له باغتيال سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا في بيان رسمي أنه لا صلة له بالاشتباكات التي شهدتها مدينة الزنتان.

وفي بيان له أشار إلى أنه لا توجد أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني تابع للواء داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي، مشددًاعلى أنه غير معني بما جرى في الزنتان، ولا تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاشتباكات التي وقعت هناك.

وسيف الإسلام هو نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وُلد في 5 يونيو 1972، ولعب أدوارًا بارزة في الشأن العام الليبي قبل عام 2011، حيث كان شخصية قيادية مؤثرة داخل النظام، من دون أن يتولى منصبًا حكوميًا رسميًا، لكنه قاد مفاوضات خارجية وتعاطى مع قضايا داخلية قبل سقوط النظام.

وكان سيف الإسلام القذافي محتجزًا منذ عام 2011 لدى إحدى المليشيات، قبل أن يتم الإفراج عنه في مدينة الزنتان في يونيو 2017.