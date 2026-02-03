إعلان

أكسيوس: إيران طلبت نقل المفاوضات من تركيا وإجراء المحادثات مع أمريكا دون وسطاء

كتب : مصراوي

07:56 م 03/02/2026

إيران وأمريكا

مصراوي

أفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي أن إيران طلبت تغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت المصادر المطلعة للموقع أن المطالب الجديدة لإيران إذا أدت إلى إفشال محادثات يوم الجمعة، فإنها ستدفع الرئيس ترامب بعيدًا عن المسار الدبلوماسي ونحو الخيار العسكري في وقت قام فيه بالفعل بتجميع قوة نارية هائلة في الخليج.
وأشارت المصادر إلى أن الإيرانيين يتراجعون عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بعد أن تمت دعوة عدة دول للمشاركة في المحادثات، مؤكدين أن الإيرانيون يرغبون في نقل المحادثات من إسطنبول إلى عُمان، كما أنهم يريدون الآن عقدها بصيغة ثنائية، مع الولايات المتحدة فقط، بدلاً من حضور العديد من الدول العربية والإسلامية كمراقبين.
وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يقود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف فريقي التفاوض.

إيران وأمريكا تركيا محادثات إيران

