أفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي أن إيران طلبت تغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المصادر المطلعة للموقع أن المطالب الجديدة لإيران إذا أدت إلى إفشال محادثات يوم الجمعة، فإنها ستدفع الرئيس ترامب بعيدًا عن المسار الدبلوماسي ونحو الخيار العسكري في وقت قام فيه بالفعل بتجميع قوة نارية هائلة في الخليج.

وأشارت المصادر إلى أن الإيرانيين يتراجعون عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بعد أن تمت دعوة عدة دول للمشاركة في المحادثات، مؤكدين أن الإيرانيون يرغبون في نقل المحادثات من إسطنبول إلى عُمان، كما أنهم يريدون الآن عقدها بصيغة ثنائية، مع الولايات المتحدة فقط، بدلاً من حضور العديد من الدول العربية والإسلامية كمراقبين.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يقود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف فريقي التفاوض.