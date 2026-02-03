إعلان

الداخلية العراقية تنفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري

كتب : مصراوي

12:19 ص 03/02/2026

وزارة الداخلية العراقية

وكالات

نفت وزارة الداخلية العراقية، الأنباء التي تداولت عن قيام العراق بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين واستقبال 350 ألف لاجئ سوريا.


وقالت الداخلية العراقية في بيان مساء اليوم الأربعاء، "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة".

وشددت الوزارة العراقية على ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة.

وزارة الداخلية العراقية لاجئين سوريين العراق

