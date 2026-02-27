إعلان

متحدث أفغاني: قادرون على الرد على أي عمل باكستاني شرير

كتب : مصراوي

07:42 م 27/02/2026

باكستان وأفغانستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كابول- (أ ب)

تبادلت باكستان وأفغانستان الهجمات خلال الليلة الماضية عبر الحدود في تصعيد مثير للتوترات ، التي دفعت وزير دفاع باكستان إلى القول اليوم الجمعة إن البلدين يخوضان "حربا مفتوحة".

وتعليقا على هذه التطورات قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية في كابول، ذبيح الله مجاهد، في رسالة متلفزة من قندهار اليوم: "إننا استهدفنا مواقع عسكرية مهمة في باكستان، في رسالة مفادها أن أيدينا يمكن أن تصل إلى حناجرهم، وسوف نرد على أي عمل شرير من جانب باكستان".

وأضاف مجاهد أن" باكستان لم تسع أبدا إلى حل المشاكل عبر الحوار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان وأفغانستان وزير دفاع باكستان كابول ذبيح الله مجاهد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
دراما و تليفزيون

باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟
اقتصاد

كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟
شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
جنة الصائم

شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان