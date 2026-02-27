متحدث أفغاني: قادرون على الرد على أي عمل باكستاني شرير

كابول- (أ ب)

تبادلت باكستان وأفغانستان الهجمات خلال الليلة الماضية عبر الحدود في تصعيد مثير للتوترات ، التي دفعت وزير دفاع باكستان إلى القول اليوم الجمعة إن البلدين يخوضان "حربا مفتوحة".

وتعليقا على هذه التطورات قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية في كابول، ذبيح الله مجاهد، في رسالة متلفزة من قندهار اليوم: "إننا استهدفنا مواقع عسكرية مهمة في باكستان، في رسالة مفادها أن أيدينا يمكن أن تصل إلى حناجرهم، وسوف نرد على أي عمل شرير من جانب باكستان".

وأضاف مجاهد أن" باكستان لم تسع أبدا إلى حل المشاكل عبر الحوار".