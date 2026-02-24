

وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية إطلاق سراح بيتر ماندلسون، السفير السابق لبريطانيا لدى واشنطن، بكفالة بعد توقيفه أمس للاشتباه في إساءة استخدام السلطة وتسريب معلومات حساسة إلى جيفري إبستين.

كان ماندلسون، 72 عاما، شغل المنصب في نهاية 2024 قبل إقالته في سبتمبر 2025 بسبب علاقته بإبستين، الملياردير المدان بجرائم جنسية، وسط تحقيق يشمل أيضا الأمير السابق أندرو، شقيق ملك بريطانيا.

وأثار الأمر أزمة في حزب العمال، مع استقالة رئيس مكتب رئيس الوزراء مورجان ماكسويني، وتعهدت حكومة كير ستارمر بنشر الوثائق ذات الصلة.

واعتُقل الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، في 18 فبراير من قبل شرطة مقاطعة التايمز فالي في نورفولك، للاشتباه في إساءة استغلال المنصب العام أثناء عمله مبعوثا تجاريا بريطانيا 2001-2011.

وقد سمح الملك تشارلز للشرطة بالاطلاع على وثائق سرية من قصر أندرو السابق بعد نشر ملايين صفحات من ملفات إبستين من وزارة العدل الأمريكية، كاشفة عن مشاركة معلومات حكومية حساسة مع جيفري إبستين رغم إدانته الجنسية.​​

وقد أطلق سراحه بعد 11 ساعة استجواب، مع تفتيش منزله يوم 19 فبراير وأعرب تشارلز عن قلقه البالغ، مؤكدا أن القانون يأخذ مجراه، في أول اعتقال تاريخي لعضو بارز من العائلة المالكة الحديثة، وسط دراسة استبعاده من خط الخلافة، وفقا لروسيا اليوم.