كتب- مصطفى الشاعر:

وسط أجواء من التأهب العسكري غير المسبوق وقرع طبول الحرب في المنطقة، رصدت تقارير إعلامية عبرية، هبوط طائرات تزوّد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مطار "بن جوريون" الإسرائيلي، في مؤشر ميداني جديد على تسارع الخطوات التنسيقية بين واشنطن وتل أبيب ضد طهران.

وبثت القناة الـ"12 العبرية"، اليوم الإثنين، لقطات تُظهر وجود ناقلتين أمريكيتين على الأقل في أرض المطار الدولي الرئيسي بإسرائيل، في إشارة واضحة لرفع الجاهزية العسكرية.

سيناريوهات حملة عسكرية

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ما كشفته صحيفة "فايننشال تايمز" حول قيام الولايات المتحدة بزيادة ملحوظة في عدد طائراتها العسكرية المتمركزة بقواعدها في الأردن والسعودية، في ظل تصاعد التوترات غير المسبوقة مع إيران.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن واشنطن تعمل حاليا على "حشد قوة جوية هائلة" في منطقة الشرق الأوسط، استعدادا لسيناريوهات حملة عسكرية مُحتملة ضد طهران، مرجحة أن تستمر هذه العملية لعدة أسابيع حال اندلاعها.

ويعكس وصول "ناقلات الوقود" الجوية إلى إسرائيل استعداد واشنطن وتل أبيب لتنفيذ مهام هجومية بعيدة المدى، تتطلب بقاء المقاتلات في الجو لفترات طويلة، وهو ما يضع المنطقة على صفيح ساخن بانتظار ساعة الصفر.

تحذير مباشر للنظام الإيراني

وفي سياق متصل، وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن تل أبيب استكملت استعداداتها لكافة السيناريوهات المحتملة، قائلا: "لقد أوضحت لنظام الآيات الله أنهم إذا ارتكبوا الخطأ الأفدح في تاريخهم وهاجموا إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".