المجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"

كتب : مصراوي

04:40 م 22/02/2026

رئيس الوزراء فيكتور أوربان

(د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بودابست ستتخذ إجراءات انتقامية ضد أوكرانيا بسبب إغلاقها خط أنابيب "دروجبا".


وقال أوربان، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُغلق خط أنابيب دروجبا. سنضمن إمدادات الوقود إلى المجر، وسنتخذ الإجراءات المضادة اللازمة حتى يُستأنف تشغيل خط الأنابيب"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.


وأضاف أوربان أن الإجراءات الانتقامية ستشمل وقف إمدادات وقود الديزل المجري إلى أوكرانيا، ومنع أي قروض عسكرية لها، وسحب الدعم للعقوبات المفروضة على روسيا.


وشدد رئيس الوزراء على أن بودابست ستعارض الجولة العشرين من العقوبات المفروضة على موسكو.


وتوقفت عمليات نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر وسلوفاكيا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.


ووفقا لموقع "ماندينر"، فإن السلطات الأوكرانية لن تستأنف النقل، معللة ذلك بتضرر خط الأنابيب.

