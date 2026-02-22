قال وزير العدل السوري مظهر الويس، إن الدولة السورية طالبت روسيا بضرورة تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وكل المتورطين معه الهاربين خارج البلاد.

وأضاف الويس في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أنه لا بد من وجود مسار قانوني واضح يضع الدول أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية.

وأوضح وزير العدل السوري: "لا ندقق على ما ستقوله الدول ونركز على الأفعال، وواجبنا جلب هؤلاء إلى العدالة، ولن تسكت على أي مجرم وسنلاحقهم بالوسائل القانونية المناسبة والمشروعة دوليًا".

وأكد وزير العدل السوري، أنه لا يوجد في سوريا أي معتقلين سياسيين في الوقت الحالي، مشددًا على أنه لن يسمح بأن يحدث هذا في سوريا الجديدة.

وشدد وزير العدل السوري، على ضرورة أن يكون أي محتجز في سوريا وفق إطار قانوني.