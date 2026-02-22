

وكالات

قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق نيكولاي أزاروف، إن عدد سكان أوكرانيا انخفض خلال الـ12 عاما بعد الميدان من 45 مليون نسمة إلى حوالي 20 مليونا، واصفا ما حدث بالإبادة الجماعية.

أشار إلى أن أوكرانيا فقدت بعد عام 2014 نحو 12.5 مليون نسمة من سكان القرم ودونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجزء من مقاطعة خاركوف.

كما قدم الاتحاد الأوروبي، وفقا لبياناته، مساعدات لتسعة ملايين لاجئ أوكراني، إضافة إلى 3 ملايين آخرين بسبب الانخفاض الطبيعي للسكان.

قال أزاروف: "كان العدد حوالي 45 مليونا في عام 2014 نطرح 24.5 مليون من 45 مليونا، ونحصل على حوالي 20 مليونا"، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل الذين غادروا إلى روسيا والخسائر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

في 22 فبراير 2014، اعتمد البرلمان الأوكراني قرارا يفيد أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لا يمارس مهامه، في ختام احتجاجات "الميدان الأوروبي" التي استمرت 3 أشهر إثر قرار السلطات تعليق الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.

وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الراديكاليين عن مقتل أكثر من 100 شخص، وانتهت بانقلاب أطاح بالرئيس يانوكوفيتش، وفقا لروسيا اليوم.