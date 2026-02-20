إعلان

في ثالث ليالي رمضان.. إسرائيل تقصف أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

07:43 م 20/02/2026

الجيش الاسرائيلي

(د ب أ)

أفاد مصدر فلسطيني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، في ثالث ليالي شهر رمضان المبارك، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ومن جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الضربة استهدفت حي حطين داخل المخيم، ما أدى إلى سقوط ضحايا، من دون تحديد عدد القتلى أو الجرحى.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رداً على الانتهاكات المتكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار، شنّ جيش الاحتلال ضربة على مركز قيادة تابع لحركة حماس كان ينشط منه مسلحون في منطقة عين الحلوة بجنوب

إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان شهر رمضان مسيّرة إسرائيلية

