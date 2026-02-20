كشفت تقارير إعلامية عبرية عن دخول المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان" مسرح العمليات في الشرق الأوسط، كجزء من المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، حيث يضع هذا التحرك البحري القوة الضاربة الأمريكية في حالة تأهب قصوى.

وبحسب موقع "jdn" العبري، فإن الاستعدادات الأمريكية لهجوم وشيك على إيران بلغت ذروتها، مع رصد تحركات استثنائية على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" المتمركزة قبالة سواحل طهران، ما ينذر بانفجار عسكري قيد التنفيذ في المنطقة.

وفي الوقت الذي تترقب فيه المنطقة وصول حاملة الطائرات الثانية "جيرالد فورد"، يشهد متن الحاملة "أبراهام لينكولن" استنفارا فنيا مكثفا، حيث يواصل الفنيون أعمال الصيانة والتجهيز للمقاتلات والأنظمة الدفاعية، استعدادا لساعة الصفر والعملية العسكرية المرتقبة.

وسلّطت تقارير إعلامية عبرية، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عبور حاملة الطائرات "جيرالد فورد" مضيق جبل طارق ودخولها مياه البحر المتوسط، موضحة أن الحاملة في طريقها للانضمام إلى التعزيزات العسكرية الأمريكية بالمنطقة، للمشاركة في العمليات الهجومية والدفاع ضد أي رد فعل إيراني محتمل.

وتُظهر صور حديثة صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) وتيرة النشاط المتسارعة على متن حاملة الطائرات "لينكولن"، حيث يُسابق الطواقم الفنية الزمن لإجراء التدريبات النهائية والتأكد من جاهزية كافة المعدات والأنظمة القتالية للهجوم المتوقع.

وفي رصد دقيق لتحركات القوات الأمريكية، ذكر معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أن المدمرة "يو إس إس ماهان" (DDG-72) أرسلت إشارات أثناء عبورها مضيق جبل طارق. وأوضح المعهد، المعني بمتابعة الانتشار العسكري في المنطقة، أن المدمرة التابعة لمجموعة الحاملة "جيرالد فورد" بصدد دخول مياه المتوسط الآن، في طريقها نحو الشرق الأوسط.

وبهذا التحرك، تنضم المدمرة إلى "القوة العسكرية الضخمة" التي حشدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي تُعد الأضخم والأعلى تكلفة منذ حرب العراق عام 2003.

وفي 18 فبراير الجاري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن قرار مفاجئ اتخذه نتنياهو يقضي بـ"تأجيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)"، في خطوة تزامنت مع تصاعد التقديرات التي تشير إلى أن "لحظة الحسم" لهجوم أمريكي على إيران قد حُددت خلال أيام معدودة.