الرئيس الألماني: نرفض الاحتلال الدائم لأجزاء من لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير اليوم الاثنين رفض بلاده "الاحتلال" الدائم لأجزاء من لبنان" ، مؤكدا أن "نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون على قدم وساق".

وقال شتاينماير، في مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني جوزف عون في قصر بعبدا الرئاسي بعد محادثات بينهما في بيروت اليوم ، إن "بلاده ستبقى إلى جانب لبنان بعد نهاية ولاية " اليونيفيل" لتعزيز قوة الدولة".

وأضاف :"سوف نبقى إلى جانبكم بعد نهاية ولاية " اليونيفيل" لتعزيز قوة الدولة. ونحن نعرف أن الدولة الفعّالة تكون فعالة لرفاهية مواطنيها ومجابهة التأثيرات الخارجية".

وتابع :" كانت ألمانيا إحدى أكبر الجهات الداعمة للتنمية والتعاون الإنمائي وسوف نبقى دائماً إلى جانبكم. وخلال محادثاتنا تحدّثنا عن دعم مؤسسات الدولة لا سيما قوات الأمن في لبنان. وألمانيا انخرطت خلال الأعوام العشرين الأخيرة بشكل قوي في قوات اليونيفيل، ودعمنا بلدكم لنقويه في الوضع الأمني الصعب".

وعن الوضع في المنطقة قال الرئيس الألماني :"هناك حراك سياسي كبير وأخيراً تمّ تحرير الرهائن من يد " حركة حماس" وهناك وقف إطلاق نار رغم أنه هشّ في غزة. وفي سوريا هناك أيضاً بداية جديدة وأظنّ أن لبنان وألمانيا في هذا الوضع غير المستقرّ يتشاركان مصلحة عليا، نريد أن ينتشر الاستقرار الدائم والسلام في المنطقة، والسلام والاستقرار هما ما يحتاج إليه لبنان للوصول إلى التهدئة".

وأعرب الرئيس شتاينماير عن "تقديره لاستقبال لبنان للكثير من النازحين السوريين والفلسطينيين"، قائلاً " في السنوات الأخيرة خلال زيارتي إلى لبنان، رأيت العبء الكبير الذي تحمله بلدكم في أزمة النزوح ولا سيما البنى التحتية."

ورداً على سؤال قال الرئيس الألماني "هناك اتفاق حول نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان. ولطالما قالت الحكومة الألمانية بشكل واضح بأنها ترفض الاحتلال الدائم لأجزاء من لبنان. وأطلب من الجانبين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإن نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون على قدم وساق".

وقال إن "القوات المسلّحة اللبنانية هي بالفعل عصب الاستقرار في لبنان، هذا يعني أنه بعد انتهاء مهمة اليونيفيل علينا أن نفكر كيف نعزّز عصب وشريان الحياة في لبنان. وقد بدأ التعاون بين القوات البحرية والجيش اللبناني من خلال تدريب القوات البحرية اللبنانية وقدّمنا المعدات. وقيادة الجيش اللبناني على تعاون وثيق مع وزارة الدفاع الألمانية".

وكان الرئيس اللبناني أكد أن بلاده غيرة قادرة على تحمُّلِ أي نزاعاتِ.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن الرئيس عون قوله ، خلال استقباله الرئيس شتاينماير :"لم نعدْ قادرين على تحمُّلِ نزاعاتِ أيٍ كان، ولا أعباءَ أيٍ كان. ولا نريدُ إلا مصلحةَ شعبِنا وأهلِنا وازدهارَ وطنِنا وحياةَ أبنائِنا".

‏وأضاف :"نحن اليومَ نصرُّ على السلامِ المطلق ونرفضُ أيَ شروطٍ له إلا الحقُ والخير"، مؤكدا العمل على تحقيقَ مصلحةَ لبنانَ أولاً، في خيرِ شعبِه وسلامِ منطقتِه. وذلك عبر تحرّرِنا من كلِ احتلالٍ أو وصاية، بقوانا المسلحة اللبنانية وحدَها، وعبرَ إعادةِ بناءِ كلِ ما تهدّمَ، بإراداتِنا وإمكاناتِنا ودعمِ الأصدقاء".

وبدأ الرئيس الألماني زيارة للبنان تستغرق يومين ثم يتوجه بعد غد الأربعاء إلى الأردن رفقة زوجته إلكه بودنبندر.