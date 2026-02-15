إعلان

زيلينسكي يحدد نقاط لترامب من شأنها الضغط على بوتين

كتب : مصراوي

09:54 م 15/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

(أ ش أ)

حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثلاث خطوات رئيسية من شأنها مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف الهجمات الروسية، وضمان سلام دائم لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني ضرورة أن يتصرف الرئيس الأمريكي دون الالتفات إلى رأي موسكو، وأن (تكون) أولويته القصوى هي توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، نقلا عن مقابلة مع "بوليتيكو".

وقال زيلينسكي: "أعتقد ذلك... ترامب عليه أن يمنحنا ضمانات أمنية، ضمانات أمنية قوية، دون حوار مع بوتين، لأنها ضمانات أمنية من رئيس الولايات المتحدة".

أما الخطوة الثانية فهي تنفيذ خطط إعادة إعمار أوكرانيا. ووفقا لزيلينسكي، يُعد هذا شرطا أساسيا للانتقال نحو حياة سلمية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أعطونا حزمة إعادة إعمار أوكرانيا. هذه هي الخطوة الثانية: سنعيد بناء البلاد، وهذا يعني أن السلام سيحل".

وأوضح أن المرحلة التالية تتمثل في مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بإنهاء الحرب.

وتابع :"النقطة الثالثة؛ الاتصال ببوتين والقول له: عليك التوقف عند هذا الحد. يجب تجميد الصراع الآن، ثم نجتمع ثلاثيا على مستوى القادة ونتوصل إلى حل لإنهاء هذه الحرب".

فولوديمير زيلينسكي ترامب وقف الهجمات الروسية أوكرانيا بوتين

