بسبب "فلسطين".. المتحف البريطاني يجري تغييرات في مخطوطات مصرية تاريخية

كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "التليجراف"، الأحد، إن المتحف البريطاني أزال كلمة "فلسطين" من النصوص والخرائط المرفقة بمعروضات الشرق الأوسط القديم؛ استجابة لشكاوى اعتبرت استخدام المصطلح في تلك الحقب "غير دقيق تاريخيا" ويمحو الرواية اليهودية للمنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات شملت المعروضات المتعلقة بمصر القديمة والفينيقيين؛ حيث تم تعديل وصف شعب "الهكسوس" من "أصول فلسطينية" إلى "أصول كنعانية"، كما تجري مراجعة خرائط المملكة المصرية الحديثة التي كانت تصف هيمنة القوات المصرية على "فلسطين".

وجاء هذا التحرك عقب رسالة وجهتها جمعية "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" إلى مدير المتحف نيكولاس كولينان، زعمت فيها أن "تطبيق اسم فلسطين بأثر رجعي يمحو التغيرات التاريخية، ويطمس تاريخ مملكتي إسرائيل ويهوذا اللتين ظهرتا حوالي عام 1000 قبل الميلاد".

وأقر المتحف بأن مصطلح "فلسطين" لم يكن يحمل دلالة جغرافية سياسية في تلك العصور المبكرة، مشيرا إلى أن اسم "كنعان" هو الأنسب تاريخيا لجنوب بلاد الشام في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد، في حين أن أول ذكر نصي لـ"فلسطين" جاء لاحقا مع المؤرخ هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد.

وأكد متحدث باسم المتحف أنه سيتم اعتماد مصطلحات الأمم المتحدة مثل غزة، الضفة الغربية، وإسرائيل في الخرائط التي تظهر الحدود الحديثة، مع الاحتفاظ بكلمة "فلسطيني" كمعرف ثقافي أو إثنوغرافي فقط عند الاقتضاء.