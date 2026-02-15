إعلان

بسبب "فلسطين".. المتحف البريطاني يجري تغييرات في مخطوطات مصرية تاريخية

كتب : مصراوي

07:01 م 15/02/2026

المتحف البريطاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "التليجراف"، الأحد، إن المتحف البريطاني أزال كلمة "فلسطين" من النصوص والخرائط المرفقة بمعروضات الشرق الأوسط القديم؛ استجابة لشكاوى اعتبرت استخدام المصطلح في تلك الحقب "غير دقيق تاريخيا" ويمحو الرواية اليهودية للمنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات شملت المعروضات المتعلقة بمصر القديمة والفينيقيين؛ حيث تم تعديل وصف شعب "الهكسوس" من "أصول فلسطينية" إلى "أصول كنعانية"، كما تجري مراجعة خرائط المملكة المصرية الحديثة التي كانت تصف هيمنة القوات المصرية على "فلسطين".

وجاء هذا التحرك عقب رسالة وجهتها جمعية "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" إلى مدير المتحف نيكولاس كولينان، زعمت فيها أن "تطبيق اسم فلسطين بأثر رجعي يمحو التغيرات التاريخية، ويطمس تاريخ مملكتي إسرائيل ويهوذا اللتين ظهرتا حوالي عام 1000 قبل الميلاد".

وأقر المتحف بأن مصطلح "فلسطين" لم يكن يحمل دلالة جغرافية سياسية في تلك العصور المبكرة، مشيرا إلى أن اسم "كنعان" هو الأنسب تاريخيا لجنوب بلاد الشام في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد، في حين أن أول ذكر نصي لـ"فلسطين" جاء لاحقا مع المؤرخ هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد.

وأكد متحدث باسم المتحف أنه سيتم اعتماد مصطلحات الأمم المتحدة مثل غزة، الضفة الغربية، وإسرائيل في الخرائط التي تظهر الحدود الحديثة، مع الاحتفاظ بكلمة "فلسطيني" كمعرف ثقافي أو إثنوغرافي فقط عند الاقتضاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلسطين إسرائيل المتحف البريطاني الشرق الأوسط القديم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
مصراوى TV

"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟
دراما و تليفزيون

بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور