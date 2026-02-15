إعلان

وزير خارجية أمريكا: واشنطن متمسكة بالحفاظ على الاستقرار في فنزويلا وإنهاء حرب أوكرانيا

كتب : مصراوي

03:19 ص 15/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظرائه من دول مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة المشاركة في المفاوضات حول أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن روبيو التقى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بوزراء خارجية الدول الأخرى في مجموعة السبع، إذ بحث معهم القضايا الملحة مثل النزاعات المستمرة التي تهدد السلام والاستقرار في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وكذلك التحديات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي نصف الكرة الغربي.

أكد روبيو: "تمسك الولايات المتحدة بالحفاظ على الاستقرار في فنزويلا وإجراء المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف البيان، أن روبيو والوزراء الآخرين أكدوا على أهمية تعزيز التعاون داخل مجموعة السبع للرد على المخاطر العالمية على السلام والاستقرار.

وسبق لروبيو أن نفى في تصريح لوكالة "بلومبرج" صحة التقارير الإعلامية حول أن الإدارة الأمريكية قد تتخلى عن المشاركة في جهود التسوية الخاصة بالنزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، وفقا لروسيا اليوم.

روبيو الحرب في أوكرانيا فنزويلا وزير خارجية أمريكا الحرب الروسية الأوكرانية

