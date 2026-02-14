إعلان

عبدالعاطي ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية العمل الجماعي لتجنب اتساع رقعة التوترات بالمنطقة

كتب : مصراوي

06:12 م 14/02/2026 تعديل في 06:30 م

اتصال هاتفي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، هاتفيا السبت، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزيران قوة الروابط الأخوية التي تجمع مصر والإمارات، والاهتمام المشترك بمواصلة تعزيز مجالات التعاون القائمة والاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا أهمية العمل الجماعي لتجنب اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ودعم المساعي الرامية إلى التهدئة، وتهيئة المناخ للحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحد من احتمالات التصعيد ويسهم في صون الأمن الإقليمي واستقرار دول المنطقة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

كما تناول الاتصال الاستعدادات لاجتماع مجلس السلام المرتقب، حيث شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق العربي والاسلامي لدعم جهود تثبيت التهدئة ودعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي عبدالله بن زايد الإمارات الخارجية المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
زووم

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب
الموضة

هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
أخبار مصر

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان
أخبار مصر

الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان