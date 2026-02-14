إعلان

الأمن السعودي: 50 ألف ريال غرامة و6 أشهر سجنًا للتأخير بعد انتهاء تأشيرة الزيارة

كتب : مصراوي

04:51 م 14/02/2026

تأشيرة

الرياض - (د ب أ)

طالب الأمن العام السعودي اليوم السبت بالإبلاغ عن مخالفي نظام الزيارة من المتأخرين عن المغادرة، وحذر من تطبيق غرامة قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الترحيل إذا كان المُستقدِم من المقيمين غير السعوديين؛ وذلك في حال التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الزائر بعد انتهاء مدة تأشيرة دخوله.

وشدد الأمن العام – وفقا لصحيفة عكاظ السعودية اليوم السبت، على أن المخالفة تعرّض المستقدِم لعقوبات نظامية صارمة.

وكانت آخر الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات قد كشفت عن إصدار تسعة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من خلال لجانها الإدارية في إدارات جوازات المناطق، خلال شهر رجب، وبينت أن العقوبات الصادرة تنوعت بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وفقاً لما تقرره الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأكدت الجوازات السعودية لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وشددت على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.

الأمن العام السعودي الجوازات السعودية تأشيرة الزيارة

أخبار

المزيد

