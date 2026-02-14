أوربان: التهديد الحقيقي للمجر الاتحاد الأوروبي وليس روسيا

بودابست- (أ ب)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في خطاب لأنصاره اليوم السبت، إن التهديد الحقيقي الذي يواجه المجر ليس روسيا بل الاتحاد الأوروبي، وذلك فيما يكثف الحزب القومي الذي ينتمي إليه حملته الانتخابية المناهضة للتكتل قبل الانتخابات الوطنية.

ومع بقاء ثمانية أسابيع فقط حتى الانتخابات التي تجرى في 12 أبريل، يواجه أوربان وحزب فيدز أكثر تحدياتهما منذ تولى المسؤول الشعبوي اليميني الحكومة مجددا في 2010.

وفي خطابه اليوم السبت، قارن أوربان الاتحاد الأوروبي بالنظام السوفيتي القمعي الذي هيمن على المجر لأكثر من 40 عاما خلال القرن الماضي، ورفض معتقد الكثير من القادة الأوروبيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديدا على أمن القارة.

وأضاف "يجب أن نعتاد على فكرة أن من يحبون الحرية يجب ألا يخشون الشرق، وإنما بروكسل"، مشيرا إلى العاصمة الفعلية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا.