إعلان

عبد العاطي: لن نسمح لأي طرف بإغفال أي نقطة من خطة ترامب بشأن غزة

كتب : مصراوي

06:23 م 14/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة تنفيذ كل استحقاقات المرحلة الثانية في غزة، مشيرا إلى أن قمة 19 فبراير بواشنطن هامة لذلك.

وأوضح عبد العاطي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن هناك أفكار مبتكرة للتعامل مع حصر السلاح في غزة من خلال توافق ومظلة فلسطينية، مضيفا أن "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة بها 20 نقطة ولن نسمح لأي طرف بالتركيز على نقاط بعينها وإغفال أخرى".

وشدد عبد العاطي، على أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى المنطقة العازلة جزء لا يتجزأ من خطة ترامب.

وفيما يخص الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن القبول بمساواة الجيش الوطني السوداني ومؤسسات الدولة بمليشيات غير شرعية، مشددا على ضرورة العمل على سحب كل المرتزقة من السودان ووقف دعم المليشيات وتدفق الأسلحة.

وقال عبد العاطي، إنه لا يمكن القبول بتقسيم السودان على الإطلاق، كما أن استمرار الوضع الراهن في السودان لا يمكن القبول به بأي حال بالنسبة لمصر.

وصرّح عبد العاطي، بأن القاهرة لديها "خطوط حمراء بشأن السودان وإن تم تجاوزها سيكون لنا رد فعل حاسم وصارم وقوي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي خطة ترامب غزة حرب غزة إعمار غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو محمود ياسين يدافع عن ياسمين عبدالعزيز بعد جدل تدخلها في إلغاء تتر
زووم

عمرو محمود ياسين يدافع عن ياسمين عبدالعزيز بعد جدل تدخلها في إلغاء تتر
"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
زووم

"الفلانتين أجمل حاجة في الدنيا".. ليلى علوي تتألق في عيد الحب بإطلالة جديدة
رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
لحظة بلحظة.. الزمالك 2 ضد 0 كايزر تشيفز.. السعيد يسجل الثاني للأبيض
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 2 ضد 0 كايزر تشيفز.. السعيد يسجل الثاني للأبيض
استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
أخبار المحافظات

استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان