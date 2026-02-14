رئيس مجلس السلام: التوصل لسلام في غزة لا يزال قائمًا

وكالات

قال نيكولاي ملادينوف المدير العام المعيّن حديثًا لمجلس السلام في قطاع غزة، إن إمكانية التوصل إلى سلام في قطاع غزة لا تزال قائمة لكنها تعتمد على شرط أساسي.

وأوضح في مقابلة مع سي إن إن، أن مبادرة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة تمثل المقترح الوحيد القادر على الإشراف على نزع سلاح حماس، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.

وأضاف، بصفته المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه لا توجد بدائل مطروحة حاليًا للمضي قدمًا سوى ما تضمنته خطة النقاط العشرين وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن الأوضاع في غزة بلغت مستويات متدنية للغاية، ليس فقط نتيجة الأزمة الإنسانية، بل أيضًا بسبب أساليب التعاطي مع القضية الفلسطينية عبر سنوات طويلة.