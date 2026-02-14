إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب منفتح على لقاء خامنئي

كتب : مصراوي

03:46 م 14/02/2026

ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران، لكن ذلك صعب للغاية.

وأكد روبيو في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" في ميونيخ انفتاح الرئيس ترامب على لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، ليس بسبب التوافق معه بل لأنه يعتقد أنها الطريقة الأمثل لحل المشكلات.

وتابع: "أنا على ثقة تامة بأنه لو قال خامنئي إنه يريد لقاء الرئيس ترامب غدا فسيلتقيه".

وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرج نيوز" في ميونيخ، اليوم السبت، عن ميل الرئيس دونالد ترامب نحو إبرام "اتفاق" مع إيران، مستدركا بأن تحقيق هذا الهدف يواجه تعقيدات تجعل من الأمر "مهمة صعبة للغاية".

وأكد الوزير الأمريكي، أن منطق "الدول القومية" يفرض التفاعل المتبادل، مشيرا إلى أن ترامب يتبنى نهجا منفتحا للقاء أي شخص.

وقال روبيو: "أنا واثق تماما أنه لو أبدى خامنئي رغبته في لقاء الرئيس ترامب غدا، فإنه سيلتقيه، ليس توافقا معه، بل إيمانا منه بأن المواجهة المباشرة هي السبيل الوحيد لحل معضلات العالم".

وحذر ماركو روبيو، من أن العالم يواجه حاليا خطر اندلاع نزاع جديد هو "الأكبر في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن احتمالات المواجهة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، أبدى الوزير روبيو، شكوكا حيال الموقف الروسي، قائلا: إن "واشنطن لا تملك تأكيدات بشأن رغبة الكرملين في وضع حد للحرب"، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية وتتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النزاع.

