الأمم المتحدة: عمليات المساعدات المنقذة للحياة في غزة متواصلة رغم القيود الإسرائيلية

كتب : مصراوي

11:13 م 13/02/2026

مساعدات غزة

(أ ش أ)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن عمليات المساعدات المنقذة للحياة التي تنفذها الوكالات الأممية في قطاع غزة متواصلة رغم القيود الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة يواصلون مواجهة عوائق في جهودهم لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان.

وقالت الأمم المتحدة إن فرقها حاولت تنسيق ثماني مهام إنسانية اليوم، وتم تسهيل خمس منها بالكامل، أما المهام الثلاث المتبقية - والتي تضمنت مهمة للوصول إلى محطة لمعالجة المياه في خان يونس - فقد رفضتها إسرائيل.

وقامت المهام الناجحة بجمع الإمدادات الغذائية والطبية من معبر كرم أبو سالم. .. كما قامت الفرق بمراقبة الشحنات الإنسانية في أرصفة التحميل في "كيسوفيم" وكرم أبو سالم.

وفي حديثه في نيويورك، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى مرور أربعة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، وأن التوسع في المساعدات الإنسانية قد أنقذ أرواحا لا حصر لها ودفع خطر المجاعة.

وأضاف أن العديد من الناس لا يزالون "يعيشون في ظروف قاسية للغاية، ولا تزال الاستجابة الإنسانية تواجه عقبات كبيرة، لا سيما في دخول البضائع وقدرة الشركاء الإنسانيين على العمل".

ويقيم ما يقرب من 1.5 مليون شخص – أو اثنان من كل ثلاثة فلسطينيين في غزة – في ألف موقع نزوح في جميع أنحاء القطاع وفي الخيام.

هذا المحتوى من

Asha

