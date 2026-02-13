عبدالله محمود:

أفاد موقع نيويورك تايمز الأمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15 إي" إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط التوترات مع إيران.

ونقل نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يتخذ قرارا بعد بشأن توجيه ضربة إلى إيران.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن خيارات ترمب تشمل استهداف برنامج إيران النووي وقدراتها الصاروخية الباليستية واستهداف مواقع عسكرية إيرانية محددة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15 إي" إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الأمريكي، أن ترامب أمر وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" بإرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وسط التوترات مع إيران.

وقال مسؤول أمريكي، إن ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قررا في اجتماعهما مواصلة الضغط على إيران أثناء سير المفاوضات.