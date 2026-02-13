إعلان

روته يشيد بالتحول "المذهل" في عقلية أوروبا بشأن الإنفاق الدفاعي

كتب : مصراوي

02:40 م 13/02/2026 تعديل في 02:44 م

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

ميونخ- (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الجمعة إن أوروبا شهدت "تحولا في العقلية" بشأن الإنفاق الدفاعي والتعاون العسكري.

وذكر روته، في اليوم الأول من مؤتمر ميونخ للأمن، إن التغير كان واضحا أثناء المحادثات مع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل أمس الخميس.

وأوضح: "شعرت بتحول في العقلية في القاعة. لقد أمضت الولايات المتحدة سنوات بل عقودا في الشكوى من أننا في أوروبا لا ننفق ما يكفي على الدفاع. لقد تغير هذا الآن".

وأضاف روته أن هناك الآن "تناغم واضح في الرؤية والوحدة" وأن "أوروبا تمضي بقوة نحو الاضطلاع بدورها".

وتابع قائلا: "إن أوروبا تتولى دورا قياديا أكبر في حلف الناتو. ويزداد اهتمام أوروبا بالدفاع عن نفسها، وهذا تحول مدهش حقا".

وتحدث روته إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في منتدى عبر الأطلسي الذي استضافه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني.

وتهيمن العلاقات المتوترة بين أوروبا والولايات المتحدة على المحادثات في مؤتمر ميونخ للأمن.

حلف شمال الأطلسي الناتو مؤتمر ميونخ للأمن حلف الناتو مارك روته

