إعلان

بسبب آلية عمله.. بولندا وإيطاليا ترفضان الانضمام إلى "مجلس ترامب للسلام" في غزة

كتب- مصطفى الشاعر:

07:04 م 11/02/2026 تعديل في 07:13 م

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت بولندا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، عدم انضمامهما إلى "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضما بذلك إلى قائمة متزايدة من حلفاء واشنطن الذين اختاروا "البقاء على الهامش"، في مؤشر على تباين الرؤى الأوروبية تجاه المبادرة الأمريكية الجديدة.

وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لمجلس السلام كان يقتصر على تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن طموح ترامب توسع ليشمل "لعب دور محوري في حل النزاعات العالمية"، إذ تخشى عواصم عدة أن يتحول المجلس إلى كيان موازٍ ينافس دور الأمم المتحدة ويقوض نظام العمل متعدد الأطراف.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن بلاده لن تنضم حاليا إلى "مجلس السلام" بسبب شكوك حول آليات عمله، مؤكدا أن وارسو ستكتفي بدراسة الأمر دون مشاركة فعلية في ظل الظروف الراهنة.

وشدد توسك على أن العلاقة مع واشنطن تظل أولوية لبلاده، مشيرا إلى أن بولندا "لا تستبعد الانضمام للمجلس مستقبلا إذا تغيرت الظروف بما يخدم مصالحها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عدم انضمام بلاده للمجلس، وذلك بعدما كشفت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، الشهر الماضي، أنها طلبت من ترامب تعديل شروط "مجلس السلام" كشرط لمشاركة إيطاليا فيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولندا إيطاليا مجلس السلام ترامب الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة النزاعات العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
علاقات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
مصراوى TV

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء