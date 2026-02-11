أعلنت بولندا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، عدم انضمامهما إلى "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضما بذلك إلى قائمة متزايدة من حلفاء واشنطن الذين اختاروا "البقاء على الهامش"، في مؤشر على تباين الرؤى الأوروبية تجاه المبادرة الأمريكية الجديدة.

وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لمجلس السلام كان يقتصر على تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن طموح ترامب توسع ليشمل "لعب دور محوري في حل النزاعات العالمية"، إذ تخشى عواصم عدة أن يتحول المجلس إلى كيان موازٍ ينافس دور الأمم المتحدة ويقوض نظام العمل متعدد الأطراف.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن بلاده لن تنضم حاليا إلى "مجلس السلام" بسبب شكوك حول آليات عمله، مؤكدا أن وارسو ستكتفي بدراسة الأمر دون مشاركة فعلية في ظل الظروف الراهنة.

وشدد توسك على أن العلاقة مع واشنطن تظل أولوية لبلاده، مشيرا إلى أن بولندا "لا تستبعد الانضمام للمجلس مستقبلا إذا تغيرت الظروف بما يخدم مصالحها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عدم انضمام بلاده للمجلس، وذلك بعدما كشفت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، الشهر الماضي، أنها طلبت من ترامب تعديل شروط "مجلس السلام" كشرط لمشاركة إيطاليا فيه.