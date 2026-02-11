إعلان

السودان.. مقتل طفلين بهجوم للدعم السريع على مسجد في كردفان

كتب : مصراوي

06:19 م 11/02/2026

مقتل طفلين بهجوم للدعم السريع على مسجد في كردفان

القاهرة (أ ب)

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين بجروح جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف مسجدا في إقليم كردفان بوسط السودان، صباح اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت الشبكة، التي تراقب مجريات الصراع، إن قوات الدعم السريع، شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش، نفذت الهجوم في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان.

وقال المتحدث باسم الشبكة، محمد الشيخ، لوكالة أسوشيتد برس، إن الطفلين كانا يحضران درسا في القرآن الكريم فجرا.

وأضافت الشبكة أن استهداف الأطفال داخل المساجد "يمثل تصعيدا خطيرا في نمط الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين".

ولم يصدر أي تعليق فوري من قوات الدعم السريع في هذا الصدد.

ووصفت الشبكة الهجمات على دور العبادة بأنها جزء من "نمط ممنهج" يقوض حرمة المواقع الدينية.

