مندوب أمريكا لدى الناتو: اتفاق السلام خطوة أولى فقط نحو حل الأزمة الأوكرانية

كتب : مصراوي

03:23 ص 01/02/2026

ماثيو ويتاكر

وكالات

أكد المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، أن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن النزاع في أوكرانيا يعد مسألة معقدة.

شدد ويتاكر على أن إبرام مثل هذا الاتفاق سيكون الخطوة الأولى فقط على طريق تسوية الأزمة الأوكرانية بشكل شامل.

وقال، إن اتفاق السلام في حد ذاته خطوة أولى، لكنه معقد للغاية، موضحا أن القضايا المطروحة تشمل الأراضي، وترسيم الحدود، والسيطرة عليها، وآليات مراقبة وقف إطلاق النار، وهي جميعها ملفات صعبة وتتطلب وقتا وجهودا كبيرة.

وأضاف: "هذه مسائل معقدة، لكننا نواصل تحقيق تقدم جيد. يجب أن نضع حدًا لهذه الحرب".

وأعرب عن تفاؤله الحذر حيال فرص التوصل إلى تسوية سلمية، مؤكدا أن نجاح أي اتفاق مرهون بموافقة الطرفين المعنيين بالنزاع.

وقال ويتاكر: "ما زلت أنظر بتفاؤل إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، لكن ذلك يتطلب أن يوافق الطرفان على هذا المسار".

وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة، في ظل إدراك متزايد لصعوبة الملفات المطروحة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية، وفقا لروسيا اليوم.

ماثيو ويتاكر مندوب أمريكا لدى الناتو السلام بين أوكرانيا وروسيا روسيا وأوكرانيا الناتو

