أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الوضع في المنطقة يمر حاليًا بحالة "لا سلم ولا حرب"، محذرًا من خطورة الحشد العسكري الأمريكي المكثف وغير المسبوق تجاه إيران، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران لإجبارها على قبول مطالب تعتبرها خطوطًا حمراء.

وقال ربيع خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن واشنطن وضعت شروطًا تعجيزية من المستحيل أن توافق عليها القيادة الإيرانية، مثل إغلاق البرنامج النووي بالكامل والتخلي عن اليورانيوم المخصب وإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف أن هذه المطالب تُرفع مستوى الصراع إلى بعد آخر يتجاوز التفاوض العادي.

تابع أن طهران تتحسب بشكل جدي لأي ضربة أمريكية محتملة، وقد صعدت لهجتها سياسيًا وعسكريًا، مستشهدًا بالمناورات العسكرية الأخيرة عند مضيق هرمز واستخدام الحرس الثوري للذخيرة الحية، فضلاً عن تهديدات صريحة تستهدف جميع القواعد الأمريكية في الخليج حال تعرض إيران لأي هجوم.

وأوضح ربيع أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة هو تنفيذ ضربات مركزة ضد مؤسسات سيادية داخل إيران، مصحوبة بعمليات استخباراتية تشمل اغتيالات لشخصيات مؤثرة، كبديل عن حرب شاملة، معتبرًا أن هذا النهج يأتي في إطار استمرار سياسة "حافة الهاوية" لدفع طهران إلى قبول الشروط الأمريكية.

وأكد أن السياسة الأمريكية تجاه إيران تعتمد حاليًا على مسارين متوازيين، أولهما التصعيد العسكري الملحوظ في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إجبار إيران على العودة لطاولة المفاوضات لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالنووي والصواريخ والأذرع الإقليمية.