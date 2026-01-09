ترامب: صادرنا ناقلة نفط كانت غادرت فنزويلا دون موافقة أمريكا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية وبالتنسيق مع السلطات المؤقتة في فنزويلا، صادرت ناقلة نفط كانت قد غادرت الأراضي الفنزويلية دون موافقة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن عملية المصادرة جرت بالتنسيق مع السلطات المؤقتة في فنزويلا، مشيرًا إلى أن الناقلة أصبحت الآن في طريق عودتها إلى فنزويلا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن النفط الموجود على متن الناقلة سيتم بيعها من خلال صفقة الطاقة الكبرى التي أنشأتها الولايات المتحدة خصيصًا لمثل هذه المبيعات.