انتهاء مهلة وزارة الدفاع السورية لمسلحي "قسد" بالخروج إلى شرق البلاد

دمشق- (د ب أ)

انتهت المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لخروج مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حي الشيخ مقصود، ويخيم الهدوء الآن على أحياء حلب الشرقية.

وقال مدير مديرية إعلام حلب عبد الكريم ليلى: "مع انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع، لم يخرج أي من مقاتلي قوات قسد من حي الشيخ مقصود مع سلاحهم الخفيف إلى مناطق شمال شرق سوريا، ولكن ربما يتم خروجهم خلال الساعات القادمة".

وقال ليلى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القرار الآن لوزارة الدفاع، فإذا لم تلتزم عناصر قسد بالخروج، فكل الخيارات مفتوحة، ولكن الأكيد هو إنهاء الوضع الأمني تمهيداً لدخول المؤسسات الحكومية السورية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات للمواطنين، ودخول فرق الهندسة لنزع الألغام التي زرعها عناصر تنظيم قسد".

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت بعد منتصف ليلة الخميس/الجمعة "إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب اعتباراً من الساعة 03:00 فجراً، ومطالبة المجموعات المسلحة بمغادرة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، مع مهلة حتى الساعة 09:00 صباح يوم الجمعة".

وأضاف بيان الوزارة: "يُسمح للمسلحين المغادرين بحمل السلاح الفردي الخفيف فقط، والجيش العربي السوري يتعهد بتأمين خروجهم الآمن نحو شمال شرق البلاد، وتهدف هذه الإجراءات إلى إنهاء الحالة العسكرية وعودة سلطة القانون وتمكين الأهالي من العودة لمنازلهم بأمان".

وأعلنت الوزارة ظهر أمس بدء عملية عسكرية دقيقة ضد مسلحي قسد في الشيخ مقصود والأشرفية، وسيطرت القوات السورية على حي الأشرفية بعد ساعات من بدء العملية.