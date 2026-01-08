وكالات

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، تشكيل لجنة رفيعة المستوى ستعمل من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية على إعادة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى البلاد.

وفي وقت سابق، قالت رودريجيز، إن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة.

وأضافت رودريجيز خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان اليوم الخميس:"نحن قوة عظمى في مجال الطاقة لطالما كانت هناك فكرة مفادها ضرورة نقل نفط فنزويلا إلى دول الشمال، فنزويلا منفتحة على علاقات الطاقة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث يتم تحديد التفاعل الاقتصادي من خلال العقود التجارية هذا هو موقفنا".

وأشارت إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز، مؤكدة أنه ينبغي أن تخدم هذه الموارد تنمية البلاد وتنمية الدول الأخرى.