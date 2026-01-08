إعلان

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لإعادة مادورو وزوجته

كتب : مصراوي

11:19 م 08/01/2026

ديلسي رودريجيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، تشكيل لجنة رفيعة المستوى ستعمل من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية على إعادة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى البلاد.

وفي وقت سابق، قالت رودريجيز، إن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة.

وأضافت رودريجيز خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان اليوم الخميس:"نحن قوة عظمى في مجال الطاقة لطالما كانت هناك فكرة مفادها ضرورة نقل نفط فنزويلا إلى دول الشمال، فنزويلا منفتحة على علاقات الطاقة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث يتم تحديد التفاعل الاقتصادي من خلال العقود التجارية هذا هو موقفنا".

وأشارت إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز، مؤكدة أنه ينبغي أن تخدم هذه الموارد تنمية البلاد وتنمية الدول الأخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديلسي رودريجيز الرئيسة المؤقتة لفنزويلا نيكولاس مادورو اتفاقيات الطاقة الدولية نفط فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

جائزة ساويرس الثقافية.. "عبداللطيف" و"ألفت عاطف" يفوزان بجائزة أفضل رواية
أخبار مصر

جائزة ساويرس الثقافية.. "عبداللطيف" و"ألفت عاطف" يفوزان بجائزة أفضل رواية
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع