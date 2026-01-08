إعلان

هل تملك فنزويلا القدرة على نقل 50 مليون برميل نفط إلى أمريكا؟

كتب : محمود الطوخي

06:08 م 08/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لنقل ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الفنزويلي لبيعها في الأسواق الأمريكية، نقاشات واسعة حول الآلية اللوجستية لهذه العملية.

وتشير التحليلات التي استعرضتها شبكة "سي إن إن" إلى أن واشنطن لن تعتمد على عمليات إنتاج جديدة، بل يُتوقع أن تلجأ لسيناريو يعتمد على استنزاف المخزونات المتراكمة وعمليات مصادرة الناقلات في عرض البحر.

وفقا للتحليلات، يُرجح أن يأتي هذا النفط بشكل أساسي من مخازن النفط البرية في فنزويلا، بالإضافة إلى ناقلات النفط المصادرة.

وفي هذا السياق، حذر فيل فلين كبير محللي السوق في مجموعة "برايس فيوتشرز"، من أن نقل هذه الكمية قد يؤدي عمليا إلى استنزاف احتياطيات البلاد، نظرا لأن سعة التخزين الإجمالية في فنزويلا تبلغ حوالي 48 مليون برميل فقط.

وتعززت هذه الفرضية بتصريحات مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لـ "سي إن إن"، أكد فيها أن النفط "تم إنتاجه وتخزينه بالفعل"، وأن معظمه موجود حاليا على متن سفن، وسيتم شحنه الآن إلى منشآت التكرير الأمريكية في الخليج، في عملية يتوقع أن تتم بسرعة نظرا لطبيعة النفط الخام الفنزويلي الثقيلة.

من جانبه، أوضح خايمي بريتو مدير خدمة معلومات أسعار النفط "OPIS" التابعة لـ "داو جونز"، أن الرقم الذي ذكره ترامب يعادل إنتاج فنزويلا لمدة تتراوح بين 30 و50 يوما، استنادا إلى أرقام شركة النفط الفنزويلية التي تقدر الإنتاج اليومي بين 900 ألف و1.1 مليون برميل.

ويرى بريتو، أن هذه الخطوة تأتي في "الوقت المناسب" لكراكاس؛ إذ أدى انخفاض الصادرات إلى الصين عبر "الأسطول الوهمي" بشكل ملحوظ بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، إلى تراكم النفط ونفاد مساحات التخزين، ما كان سيضطر فنزويلا لخفض إنتاجها لولا هذه الفرصة لتصريف الخام المخزن.

على الصعيد اللوجستي، يقدر مدير "OPIS" أن العملية ستتطلب ما بين 15 و25 سفينة عملاقة (بقدرة نقل مليوني برميل لكل منها)، في رحلة تستغرق بحريا في المتوسط 5 أو 6 أيام للوصول إلى ساحل خليج المكسيك.

وتشير التوقعات إلى أن جزءا كبيرا من الأسطول الناقل سيعتمد على "الاستيلاء".

وبحسب إيمانويل بيلوسترينو، كبير مديري بيانات سوق النفط في شركة "Kpler"، صادرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي الناقلة "إم صوفيا" التي تحمل قرابة مليوني برميل من خام "ميري" تم تحميلها من محطة "خوسيه" أواخر ديسمبر.

كذلك، أكد مات سميث، كبير المحللين في "Kpler"، أن واشنطن استولت في ديسمبر على الناقلة "سينشريز" بحمولة مماثلة، وتشير تقديرات الصناعة إلى أن الناقلات التي تم الاستيلاء عليها سابقا تحمل وحدها مخزونا يتراوح بين 15 و22 مليون برميل.

ورغم ضخامة الشحنة، يستبعد المحللون الذين استشارتهم "سي إن إن" أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الوقود، لأن كمية 30-50 مليون برميل تُعد صغيرة مقارنة بالاستهلاك الأمريكي اليومي الذي يتجاوز 20 مليون برميل.

وفيما تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم والتي تُقدر بـ303 مليارات برميل، يرى الخبراء أن بنيتها التحتية المتهالكة والعقوبات وقلة الناقلات تجعل الإنتاج منخفضًا للغاية.

ويُقدر الخبراء أن استعادة الإنتاج لمستوياته التاريخية تتطلب استثمارا ضخما بقيمة 58 مليار دولار، وهو مسار سيستغرق سنوات حتى مع التدخل الأمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب النفط الفنزويلي أسعار النفط فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
زووم

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر
نصائح طبية

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟
زووم

بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟
لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية