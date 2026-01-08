قائد قوات قسد يوجه رسالة للجيش السوري.. فماهي؟

وجه قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، رسالة للجيش السوري، محذرة من استمرار نهج القتال ولغة الحرب في حلب.

وأكد قائد قسد في بيان اليوم الخميس، أن فرض الحلول الأحادية غير مقبول، لافتًا إلى أنه أدى لمجازر ارتقت لجرائم حرب بالساحل والسويداء.

وقال مظلوم عبدي، إن قصف المدنيين وتهجيرهم ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية في حلب أثناء التفاوض يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات.

وأكد قائد قسد، أن نشر الدبابات والمدفعية في حلب يهيئ الظروف لتغييرات ديموغرافية خطيرة ويعرّض المدنيين العالقين لخطر المجازر.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات قسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.