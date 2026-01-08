إعلان

المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات

كتب : مصراوي

05:31 م 08/01/2026

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج

(د ب أ)

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أن استضافة السعودية حوارا مرتقبا للأطراف اليمنية الجنوبية يمثل فرصة مهمة في الوقت الراهن لخفض التوترات.

وقال المبعوث الأممي في بيان اليوم الخميس، إنه اختتم زيارة إلى الرياض في إطار جهود تواصله المستمر مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية.

وأوضح أنه خلال الزيارة، التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ووزير الخارجية اليمني شائع الزنداني وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين. وأفاد بأن النقاشات تركزت على آخر التطورات في اليمن وتداعياتها الأوسع.

وفي هذا السياق، شدد المبعوث الأممي على أن الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لعقد حوار جنوبي تستضيفه المملكة العربية السعودية تمثل فرصة مهمة في الوقت الراهن لخفض التوترات، ومعالجة المظالم المتراكمة منذ فترة طويلة عبر الوسائل السياسية، ودفع النقاشات باتجاه تحقيق الاستقرار.

وأعلنت السعودية استجابتها للدعوة، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر قريبا في الرياض، لكن لم يحدد موعده حتى الآن.

ونبه المبعوث الأممي إلى ما يحظى به الحوار من تأييد واسع من اليمنيين والمجتمع الدولي، مؤكدا أن الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لعكس تنوع الرؤى ووجهات النظر، ورسم مسار أكثر شمولًا وتطلعًا إلى المستقبل.

وعلى الصعيد ذاته، التقى المبعوث الخاص بممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث ركزت المناقشات على ضرورة دعم جهود خفض التصعيد الجارية، وأهمية استمرار الانخراط الدولي دعمًا لعملية سياسية يقودها اليمنيون.

هانس جروندبرج المبعوث الأممي إلى اليمن الحوار الجنوبي المرتقب باليمن مجلس القيادة الرئاسي اليمني

