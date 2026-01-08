إعلان

الرئيس الكولومبي: ترامب يحمل صورة خاطئة عني وتهديداته سببها غياب التواصل بيننا

كتب : محمود الطوخي

02:34 م 08/01/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يحمل صورة خاطئة عني وتهديداته لبلادنا نابعة من غياب تواصل مباشر بيننا".

وانتقد بيترو، عدة شخصيات يمينية في كولومبيا والولايات المتحدة لترسيخه صورته المغلوطة لدى ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، إذ يُمنع على بيترو دستوريا الترشح لولاية ثانية متتالية ".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه تحدث هاتفيا مع بيترو وناقشا عدة قضايا مثار جدل بين البلدين بما في ذلك تهريب المخدرات، قائلا إنه يقدر "اتصاله وأسلوبه" ويتطلع إلى لقائه.

وأشار بيترو، إلى أنه كان قلقا من أن يحاول ترامب تبرير أي عمل عسكري في كولومبيا، إما بربطه بالرئيس الفنزويلي الذي اعتقلته أمريكا قبل أسبوع، أو بتصنيفه كتاجر مخدرات.

وقال بيترو: "ترامب مخطئ تماما.. أنا أعيش حياة متواضعة بفضل راتبي حتى وإن كان مرتفعا نسبيا بالقياس في كولومبيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
زووم

"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
نصائح طبية

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
هل تتعرض مصر لزلزال مدمر في 2026؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الجدل -(فيديو)
أخبار مصر

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر في 2026؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الجدل -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية