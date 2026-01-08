قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يحمل صورة خاطئة عني وتهديداته لبلادنا نابعة من غياب تواصل مباشر بيننا".

وانتقد بيترو، عدة شخصيات يمينية في كولومبيا والولايات المتحدة لترسيخه صورته المغلوطة لدى ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، إذ يُمنع على بيترو دستوريا الترشح لولاية ثانية متتالية ".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه تحدث هاتفيا مع بيترو وناقشا عدة قضايا مثار جدل بين البلدين بما في ذلك تهريب المخدرات، قائلا إنه يقدر "اتصاله وأسلوبه" ويتطلع إلى لقائه.

وأشار بيترو، إلى أنه كان قلقا من أن يحاول ترامب تبرير أي عمل عسكري في كولومبيا، إما بربطه بالرئيس الفنزويلي الذي اعتقلته أمريكا قبل أسبوع، أو بتصنيفه كتاجر مخدرات.

وقال بيترو: "ترامب مخطئ تماما.. أنا أعيش حياة متواضعة بفضل راتبي حتى وإن كان مرتفعا نسبيا بالقياس في كولومبيا".