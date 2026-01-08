الجيش الإسرائيلي يزعم رصد عمليات إطلاق صاروخ "فاشلة" بغزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه رصد عملية إطلاق صاروخ فاشلة من مدينة غزة باتجاه إسرائيل.

وأشار جيش الإسرائيلي، إلى أن القذيفة سقطت داخل أراضي قطاع غزة، لافتا إلى أنه هاجم بشكل دقيق نقطة إطلاقها

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، زعم أن مقاتلي حماس أطلقوا النار نحو منطقة تعمل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أدرعي، أن إطلاق النار المزعوم خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم عنصرا في حماس بزعم تخطيطه لعمليات ضد قواته في شمال غزة.

ومنذ بدء توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات على مناطق متفرقة من غزة في خرق واضح لبنود الاتفاق.