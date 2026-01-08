فيديو.. لحظة مقتل امرأة على يد عملاء الهجرة بأمريكا.. وشهود: غير مبرر

قتلت امرأة أمريكية، أمس الأربعاء، برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك في حي سكني بولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد مزاعم محاولتها دهس عنصر من عناصر إنفاذ القانون خلال حملة أمنية واسعة النطاق لملاحقة المهاجرين في المدينة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوجلين، في بيان رسمي "أن رجل أمن في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أطلق النار على المرأة وهي داخل سيارتها في أحد الأحياء السكنية بمدينة مينيابوليس".

وروى شهود عيان الحادث، إذ قال تريفور هايتكامب إنه شاهد إطلاق النار المميت الذي نفذته إدارة الهجرة والجمارك، ورأى أن المرأة لم تكن تبدو وكأنها تقود السيارة بشكل عدواني، واصفًا الحادث بأنه "استخدام غير ضروري للقوة كرد فعل على خطر متخيل".

ورفض تريفور هايتكامب مزاعم وزارة الأمن الداخلي بأن العميل أطلق النار دفاعًا عن النفس، متفقًا مع تصريحات مسؤولي الولاية والمحليين، حيث كان هايتكامب، المقيم في مينيابوليس، أمام منزله عندما بدأ يسمع أصوات الحادثة في الشارع، مما دفعه لتسجيل مقطع فيديو.

وأضاف هايتكامب خلال حديثه لشبكة سي إن إن الأمريكية، أنه مع اقترابه، تم توجيه سيارة دفع رباعي حمراء "بشكل جانبي تقريبًا في الطريق" لعرقلة عناصر إدارة الهجرة والجمارك، الذين صرخوا في وجه السائق ليحرك السيارة، موضحًا أن السيارة تراجعت ببطء ثم تقدمت للأمام ببطء شديد، بينما كان الشهود يصرخون احتجاجًا.

ولفت إلى أن عنصر الهجرة الذي أطلق النار كان على الجانب الآخر من السيارة بالنسبة له، وسمع 4 طلقات وربما 5، ثم انطلقت السيارة إلى الأمام، والمرأة في السيارة سقطت قدمها على الأرض، كما أوضح أن السيارة اصطدمت بسيارة مجاورة عندما أعاد عميل إدارة الهجرة والجمارك سلاحه إلى جرابه.

وأضاف أن العملاء الموجودين في الموقع كانوا يصرخون "لا يوجد نبض!" عندما طلب منهم رجل عرّف نفسه بأنه طبيب أن يسمحوا له بتقديم الإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن العملاء رفضوا عروضه، وطلبوا من الطبيب "التراجع"، وذلك قبل دقيقتين أو ثلاث دقائق على الأقل من وصول خدمات الطوارئ الطبية إلى مكان الحادث.

"The situation is being studied, in its entirety, but the reason these incidents are happening is because the Radical Left is threatening, assaulting, and targeting our Law Enforcement Officers and ICE Agents on a daily basis. They are just trying to do the job of MAKING AMERICA… pic.twitter.com/zUWtUfJSQd — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

وقالت شاهدة عيان أخرى تدعى إميلي هيلر، إنها كانت تعد الفطور في منزلها في مينيابوليس عندما لاحظت عملاء إدارة الهجرة والجمارك يتشاجرون مع المتظاهرين في شارعها، مضيفة أن العملاء كانوا يصرخون في وجه امرأة تقود سيارة دفع رباعي.

وتابعت هيلر خلال حديثها لشبكة سي إن إن، أن أحد العملاء حاول فتح باب سيارتها بينما كان آخر يقف بالقرب منها، "لقد رجعت قليلًا إلى الخلف"، ثم أدارت عجلاتها لتبدأ بالانطلاق، حيث وقف أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك أمام سيارتها وقال: "قفي!" لكنها كانت تتحرك بالفعل - ثم أطلق النار عليها مباشرة من خلال الزجاج الأمامي في وجهها".

وأضافت هيلر، إن أحد الجيران وهو طبيب أخبر العملاء أنه يرغب في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكن العملاء لم يسمحوا له بالمساعدة، قائلين إن أحد المستجيبين للطوارئ في طريقه، واستغرق الأمر 15 دقيقة على الأقل قبل وصول سيارة الإسعاف.

وأوضحت هيلر إن الشارع كان مكتظًا بسيارات إدارة الهجرة والجمارك، مما اضطر فرق الطوارئ إلى التخلي عن سيارة الإسعاف والاقتراب من الضحية سيرًا على الأقدام دون استخدام نقالة، مضيفة: "لقد بقوا معها لبضع دقائق ثم حملوا جسدها الهامد بعيدًا - من أطرافها، وليس حتى على نقالة".

وأكدت شاهدة العيان، أن الرواية التي تقول إن عميل إدارة الهجرة والجمارك تصرف دفاعًا عن النفس هي رواية خاطئة.

بينما قال شاهد عيان آخر يدعى يوجين بنتلي، إنه شاهد من نافذته الأمامية مواجهة بين عملاء إدارة الهجرة والجمارك وامرأة تحولت إلى مواجهة مميتة، أسفرت عن مقتل رينيه نيكول جود البالغة من العمر 37 عامًا.

قال بنتلي إنه رأى سيارة دفع رباعي تسد كلا مساري المرور، وسمع السائقة تطلق صافرة وتصرخ من نافذة سيارتها المفتوحة لإعلام الناس بأن عملاء إدارة الهجرة والجمارك كانوا في مكان قريب، موضحًا أن سيارة توقفت بعد ذلك ونزل منها المزيد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك، وبينما كان أحدهم يحاول فتح باب سيارة دفع رباعي، سار آخر أمام السيارة وأطلق النار بعد أن تقدم غود للأمام.

وأكد شاهد العيان، أنه شعر بأن استخدام القوة المميتة كان غير مبرر، مضيفًا "لست أنا من يقرر ما هو قانوني وما هو غير قانوني، ولكن هذا الحق لم يكن مطلوبًا".

وتعد هذه السيدة هي الضحية الخامسة على الأقل التي تُقتل في عدد قليل من الولايات منذ عام 2024.

وتشهد المدينتان المتجاورتان، مينيابوليس وسانت بول، حالة من التوتر منذ أن أعلنت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء انطلاق العملية، حيث يتوقع مشاركة 2000 رجل أمن في هذه الحملة المرتبطة جزئيا بمزاعم احتيال تشمل سكانا صوماليين.

واحتشدت جموع غفيرة من المحتجين في موقع الحادث بعد إطلاق النار، حيث صبوا جام غضبهم على رجال الأمن المحليين والفيدراليين المتواجدين هناك، بمن فيهم جريجوري بوفينو، وهو مسؤول رفيع في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والذي كان واجهة للحملات الأمنية في لوس أنجليس وشيكاغو وأماكن أخرى.

وبعد حادثة إطلاق النار، قال العمدة جاكوب فراي إن رجال الهجرة "يتسببون في فوضى في مدينتنا".

وقال فراي على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نطالب برحيل وكالة الهجرة عن المدينة والولاية فورا. نحن نقف بصلابة كالصخر مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين لدينا".

يذكر أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار هي حي متواضع يقع جنوب وسط مدينة مينياپوليس، على بعد مبان قليلة من بعض أقدم أسواق المهاجرين في المنطقة، وعلى بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر) من المكان الذي قتل فيه جورج فلويد على يد الشرطة في عام 2020.