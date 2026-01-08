

وكالات

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، إن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن تأييده لتبني الكونجرس مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات ضد روسيا والضغط على شركائها لوقف شرائهم النفط الروسي.

أضاف جراهام في تدوينة عبر منصة "إكس": "بعد اجتماع مثمر للغاية عُقد اليوم حول عدد من القضايا، أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات ضد روسيا، الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي عملت عليه لعدة أشهر مع السيناتور ريتشارد بلومنتال وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ".

أشار إلى أنه يتوقع تصويتا نشطا من الحزبين على المشروع، مرجحا أن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أن مشروع القانون في حال اعتماده سيمنح ترامب نفوذا هائلا على الشركاء التجاريين لروسيا، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل، للضغط عليهم من أجل وقف مشترياتهم من النفط الروسي.

يُذكر أن مشروع القانون المذكور قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في مطلع أبريل 2025، بقيادة غراهام وبلومنتال.

وينص المشروع على فرض عقوبات ثانوية على الشركاء التجاريين لروسيا، كما يتضمن فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم وسلعا أخرى من روسيا.

وينص أيضا على حظر المشاركة الأمريكية في عمليات شراء سندات الدين الروسية وغيرها من التدابير التقييدية، وفقا لروسيا اليوم.