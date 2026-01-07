البث الإسرائيلية: واشنطن منحت نتنياهو الضوء الأخضر لهجمات في لبنان

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه بحصوله على "ضوء أخضر" أمريكي لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، وذلك في حال فشلت الحكومة اللبنانية في نزع سلاح "حزب الله".

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن واشنطن أوضحت أنه "إذا لم يقم حزب الله بنزع سلاحه بشكل فعلي، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال".

ويأتي هذا التطور تزامنا مع تقارير عن وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة لهجوم واسع النطاق، ورصد محاولات للحزب لنقل أسلحة ثقيلة وبعيدة المدى عبر نهر الليطاني.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل، إلا أن هذه البنود لم تُنفذ بالكامل، وسط هجمات إسرائيلية متكررة جنوبي لبنان.