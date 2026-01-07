إعلان

وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

كتب : مصراوي

07:51 م 07/01/2026 تعديل في 08:16 م

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وكالات

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى واشنطن اليوم الأربعاء في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وعقب وصوله، التقى وزير الخارجية السعودي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعرض وزير الخارجية السعودي، العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها.

ومن المقرر أن يلتقي بن فرحان خلال الزيارة بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

